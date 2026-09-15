Incendio afecta campamento en Maipú: Al menos 8 viviendas resultaron destruidas

15 sept. 2026 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó

Un incendio se registró durante la madrugada de este martes al interior del campamento “El Esfuerzo”, ubicado en la comuna de Maipú. La emergencia movilizó a más de un centenar de voluntarios de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes debieron combatir las llamas en condiciones de alta complejidad técnica y territorial.

El siniestro comenzó pasadas las 04:00 horas en el campamento ubicado al costado de la Autopista del Sol (Ruta 78), a la altura de calle Isabel Riquelme. Debido a la magnitud del fuego y la rápida propagación entre las estructuras, la institución declaró tercera alarma de incendio para concentrar recursos y personal en la zona. De forma preliminar, son ocho las viviendas afectadas.

El origen de las llamas y la rápida propagación

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el fuego se habría originado en una caballeriza o pesebrera de construcción artesanal ubicada en el sector central del campamento. Debido a que las estructuras estaban compuestas por material ligero y altamente inflamable, las llamas se propagaron en muy poco tiempo hacia las viviendas colindantes, obligando a declarar una segunda y posteriormente una tercera alarma de incendio.

El complejo despliegue de bomberos

Una de las principales complicaciones reportadas por los equipos de emergencia fue la extrema dificultad para transitar por los pasajes interiores del lugar. Al tratarse de un terreno sin pavimentación, los carros de bomberos no pudieron acceder directamente al punto central de la emergencia.

Ante esta complicación, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros debió ingresar a la zona con un carro lanza agua para contener el fuego en primera instancia, permitiendo que bomberos continuara con las labores de extinción hasta lograr la contención del siniestro.

Rescate de animales

A pesar de la destrucción material en el recinto, las autoridades confirmaron que una decena de animales que habitaban en las pesebreras informales fueron evacuados a tiempo por los propios vecinos y no presentan lesiones de gravedad.

Asimismo, de manera preliminar, no se reportan personas fallecidas ni heridas a raíz del siniestro. Carabineros y Bomberos se mantienen en el lugar para realizar el catastro definitivo de damnificados y evaluar las condiciones en las que operaba el recinto.