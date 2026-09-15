Carabineros incauta más de 665 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando: Cargamento está avaluado en $1.800 millones

15 sept. 2026 - 06:14 hrs.

Más de 665 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron decomisadas por Carabineros de la Tenencia Ujina durante un patrullaje preventivo realizado en la Ruta A-65 de la región de Tarapacá.

El procedimiento se concretó luego de que los uniformados divisaran un camión y un semirremolque estacionados al costado de la ruta. Al inspeccionar ambos vehículos, encontraron un gran cargamento de cajas que contenían cigarrillos de contrabando de diferentes marcas.

Cargamento avaluado en $1.800 millones

De acuerdo con lo informado por el general Adrián Andrades, jefe de Zona de Carabineros Tarapacá, el procedimiento permitió sacar de circulación un total de 665.500 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en cerca de $1.800 millones de pesos.

“Este decomiso impidió que el cargamento ilegal llegara al comercio informal y fuera distribuido en el mercado ilegal”, sostuvo el jefe zonal.

Los cigarrillos y los vehículos fueron trasladados hasta la Tenencia Ujina y, por instrucción del Ministerio Público, serán entregados al Servicio Nacional de Aduanas para continuar con el procedimiento correspondiente.