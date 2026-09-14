Vientos, nieve y Calor: Emiten avisos para la semana de Fiestas Patrias por fenómenos meteorológicos en el norte de Chile

14 sept. 2026 - 20:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por viento, nevadas y calor, para tres regiones del norte del país, durante esta semana de Fiestas Patrias.

Según indica el sitio web de Meteorología, las alertas se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por viento

Para diversos sectores de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá se emitió un aviso por "viento normal a moderado", con probabilidad de tormentas de arena.

En específico, el fenómeno se presentará en las zonas del litoral, la Cordillera de la Costa y la Pampa, con velocidades entre 40 y 60 km/h.

La medida se encontrará vigente desde la madrugada hasta la noche de este viernes 18 de septiembre, debido a una condición de un "Jet bajo nivel".

Aviso por nieve

En la Cordillera de las mismas regiones se emitió un aviso por "nevadas normales a moderadas", con probabilidad de ventisca.

Debido a una "vaguada en altura", la nieve podría caer desde la mañana del jueves 17 hasta la madrugada del viernes 18 de septiembre. Se estima que caiga entre cinco y 12 centímetros.

Aviso por calor

Debido a una condición de una "dorsal en altura" a partir de la tarde de este martes 15, y hasta la tarde del miércoles 16 de septiembre, estará vigente un aviso por altas temperaturas.

El fenómeno afectará a la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con temperaturas que irán desde los 34°C a los 36°C.

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