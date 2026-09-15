Bono Logro Escolar: ¿Cuántos pagos habrá este 2026?

15 sept. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio destinado a estudiantes que forman parte del 30% más vulnerable de la población y que, además, se destaquen académicamente.

De cara a este 2026, el beneficio contempla dos tramos de pago, según la posición que alcance el estudiante en el ranking de notas de su promoción.

El primer tramo corresponde a quienes se encuentren dentro del 15% de mejor rendimiento. El segundo considera a quienes estén entre el 15% y el 30% superior.

¿Cuántos pagos habrá este 2026?

Para este 2026, el Bono Logro Escolar contempla solo un pago, el que se entregó de forma automática este lunes 14 de septiembre; es decir, no fue necesario postular.

Para quienes tengan activas sus Cuentas RUT de BancoEstado, el bono será depositado directamente en ellas. Para quienes no las tengan disponibles, se pagará presencialmente a través de la red de sucursales y formas de pago que disponga el Instituto de Previsión Social (IPS - ChileAtiende).

¿Cuánto es el monto a pagar?

Los alumnos que están en el 15% de mejor rendimiento, recibirán un bono de $85.057. Aquellos que se encuentren entre el 15% y el 30% inclusive de mejor rendimiento, recibirán $51.036.

Estos montos se reajustan anualmente por el 100% de la variación del IPC acumulado de enero a diciembre del año anterior al pago.

Otras condiciones del bono

El beneficio está dirigido a alumnos que hayan cursado entre 5.º básico y 4.º medio durante el año escolar inmediatamente anterior al pago y que tengan hasta 24 años.

El rendimiento académico se determina con el ranking de estudiantes de la respectiva promoción, utilizando las calificaciones del año escolar anterior. Estos antecedentes son informados por el Ministerio de Educación.

En cuanto a la situación socioeconómica, se utiliza la información del Registro Social de Hogares correspondiente al 31 de marzo del año anterior al pago.

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