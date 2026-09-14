Bonos de recuperación: ¿Quiénes pueden recibir hasta 1,5 millones de pesos?

14 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Ante la proyección de mayores probabilidades de lluvias y eventos hidrometeorológicos durante el segundo semestre de 2026, el Gobierno estableció un modelo estacional para la entrega de bonos de emergencia a las familias que resulten afectadas por distintos eventos durante el año.

La medida busca establecer un mecanismo para aquellos hogares que puedan verse perjudicados en más de una oportunidad, manteniendo un límite para el Bono de Recuperación y habilitando posteriormente una segunda ayuda económica denominada Bono de Sostenibilidad.

De acuerdo con la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, el modelo está contemplado en el oficio Nº 18.692 y solo puede evaluarse cuando un evento tiene la magnitud suficiente para dar lugar a un decreto que declare una zona afectada por catástrofe.

¿Cómo funciona el modelo de bonos?

Las ayudas son de libre disposición y, para acceder a ellas, el hogar afectado debe contar con una Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El pago se realiza a la jefatura de hogar registrada en el catastro, ya sea mediante Cuenta RUT o en efectivo en las cajas de las sucursales de BancoEstado.

El sistema contempla dos tipos de beneficios que se entregan de manera secuencial: el Bono de Recuperación y, una vez agotado el monto máximo disponible de este último, el Bono de Sostenibilidad.

Bono de Recuperación: hasta $1,5 millones

El Bono de Recuperación corresponde a la primera ayuda económica que recibe un hogar afectado por una emergencia.

El monto depende del nivel de afectación registrado en la FIBE, considerando daños en los enseres y la vivienda. Existen cuatro tramos:

Afectación baja: $375.000.

Afectación media: $750.000.

Afectación alta: $1.125.000.

Afectación muy alta: $1.500.000.

Una de las principales características del modelo es que un mismo hogar puede recibir más de un Bono de Recuperación durante el año, en caso de resultar afectado por distintos eventos.

Sin embargo, existe un límite: la suma de todos los pagos de Bono de Recuperación no puede superar los $1.500.000 por hogar.

¿Qué ocurre si una familia vuelve a ser afectada?

Cuando un hogar ya utilizó el monto máximo de $1,5 millones disponible para el Bono de Recuperación, pasa a un segundo mecanismo de apoyo: el Bono de Sostenibilidad.

Este beneficio entrega $375.000 fijos por cada nuevo evento en que el hogar vuelva a resultar afectado.

Para recibirlo, la familia debe contar con una nueva FIBE y encontrarse dentro de alguno de los tramos de afectación establecidos para el Bono de Recuperación.

Un punto clave es que el Bono de Sostenibilidad y el Bono de Recuperación no pueden entregarse conjuntamente por un mismo evento.

Último pago beneficia a más de 11 mil hogares

La última nómina de Bono de Recuperación tramitada el 9 de septiembre contempla 11.396 hogares afectados, desde la Región de Atacama hasta Los Ríos.

El pago está programado para el 11 de septiembre de 2026 y contempla recursos por un total de aproximadamente $9.266 millones.

La mayor cantidad de beneficiarios corresponde a la Región de Coquimbo, con 7.697 hogares, seguida por Atacama, con 1.758, y Valparaíso, con 1.707.

En esta última nómina no se registran pagos correspondientes al Bono de Sostenibilidad.

Más de 58.000 hogares han recibido el Bono de Recuperación

Considerando los pagos acumulados hasta el 9 de septiembre, se han tramitado siete nóminas de Bono de Recuperación y una de Bono de Sostenibilidad, asociadas a distintos eventos relacionados con el fenómeno de El Niño.

En total, 58.029 hogares han recibido el Bono de Recuperación, con recursos que alcanzan aproximadamente $46.550 millones.

Las regiones con mayor número de beneficiarios acumulados son:

Coquimbo: 23.586 hogares y cerca de $18.077 millones.

Valparaíso: 11.986 hogares y cerca de $9.807 millones.

Atacama: 11.670 hogares y cerca de $10.438 millones.

Biobío: 2.572 hogares y cerca de $1.854 millones.

La Araucanía: 2.264 hogares y cerca de $1.898 millones.

En cuanto al Bono de Sostenibilidad, hasta la fecha se registran cuatro hogares beneficiados, correspondientes a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, por un total de $1.500.000.

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