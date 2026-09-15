¿Es legal el cierre en la playa Pingueral? Polémica por reja instalada a metros del mar en balneario del Biobío

15 sept. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamativa situación está afectando a los vecinos y visitantes de la playa Pingueral, en la región del Biobío. Un cierre perimetral con rejas y alambre sorprendió a los transeúntes, dividiendo parte del entorno natural colindante con un complejo de condominios.

La instalación del enrejado generó molestia entre los visitantes del balneario, quienes denunciaron el hecho a través de redes sociales ante el Ministerio de Bienes Nacionales por considerar que se trataba de un cierre irregular que reducía el espacio disponible en la playa. Según explicaron algunos residentes de forma preliminar, la medida se adoptó de manera privada por razones de seguridad y para evitar la acumulación de basura en los alrededores del edificio.

¿Es legal el cierre?

Ante la inquietud ciudadana, personal del Ministerio de Bienes Nacionales acudió al lugar para constatar en terreno los límites y revisar si la estructura vulneraba la normativa vigente sobre el uso de espacios públicos.

"Recibimos una denuncia por nuestras vías y acudimos a fiscalizar. Como Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros tenemos que resguardar las playas, que son bienes nacionales de uso público, y garantizar el libre acceso. En este caso, la playa de Pingueral y la desembocadura del río están abiertas, por lo que se puede acceder y se estaría cumpliendo con la norma", explicó Matías Ruiz Fernández, seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío.

Respecto a la posición exacta de las rejas, la autoridad detalló que el límite legal de una playa lo marca la línea de alta marea fijada en los estudios técnicos. "Lo que se ve que está cercado es parte del condominio. La duda es si este cercado está dentro o no de la playa, pero al menos en la última línea de alta marea definida, la estructura estaría cumpliendo con la norma legal", precisó la autoridad.

Un libre paso que se mantiene garantizado

Pese al impacto visual generado por la reja en el paisaje, las autoridades confirmaron que el ingreso peatonal desde las calles de Pingueral hacia el mar no se encuentra bloqueado ni interrumpido.

De todas formas, la autoridad evaluará junto a la Armada si el avance del mar modificó los límites de la playa para revisar la ubicación del cerco.