La nueva ruta que busca conectar el Biobío con Argentina: MOP reactivó tramitación

14 sept. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reactivó la tramitación ambiental del proyecto de modernización de la Ruta Q-45, iniciativa que busca consolidar una nueva conexión entre el Paso Internacional Pichachén y la Región del Biobío, fortaleciendo el tránsito de carga, el intercambio comercial y el turismo hacia Argentina.

El proyecto contempla intervenir aproximadamente 56 kilómetros de la ruta que conecta la localidad de Abanico con el límite argentino, en la zona cordillerana de la Región del Biobío. De ese total, unos 22 kilómetros —equivalentes al 40% de la obra— corresponden a un sector que atraviesa el Parque Nacional Laguna del Laja, uno de los principales puntos de atención ambiental de la iniciativa.

La reactivación contempla actualizar las modificaciones de ingeniería realizadas al proyecto para ajustarlas a las exigencias ambientales vigentes. Con ello, el MOP busca ingresar nuevamente la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que permita avanzar hacia su ejecución.

Obra estratégica para mejorar la conexión con Argentina

Desde el Gobierno Regional han destacado que la consolidación de este corredor permitiría fortalecer el intercambio comercial con Argentina y generar mejores condiciones para el transporte de carga, además de abrir nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y productivo de la zona.

El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mallea, señaló que el mejoramiento de la ruta y la consolidación del Paso Pichachén son fundamentales para avanzar hacia nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer el intercambio con el país vecino.

Uno de los principales aspectos del proyecto será compatibilizar la construcción y modernización de la ruta con la protección del ecosistema cordillerano. La iniciativa contempla obras en un sector del Parque Nacional Laguna del Laja, situación que obliga a considerar exigencias ambientales específicas antes de avanzar con su ejecución.

Desde la Seremi del MOP en Biobío, Jesica Piña, recalcó que el proyecto deberá alinearse con la regulación ecológica vigente. En ese sentido, la actualización de los antecedentes permitirá evaluar de manera rigurosa los posibles efectos de las obras sobre el entorno y adoptar las medidas necesarias para resguardar el medioambiente.

MOP busca avanzar con la evaluación ambiental

La consultoría encargada del proyecto deberá actualizar las modificaciones de ingeniería y los antecedentes necesarios para que la iniciativa pueda volver a ingresar al SEIA.

El objetivo es obtener una evaluación ambiental favorable que permita continuar con las distintas etapas administrativas y técnicas necesarias para concretar el mejoramiento de la Ruta Q-45.

De concretarse, la obra permitiría contar con una conexión internacional más moderna entre Pichachén y Argentina, mejorando las condiciones para el transporte de productos y potenciando el vínculo comercial de la Región del Biobío con el país vecino.