Lo acusa de no poner límites: Faloon revela los motivos de su quiebre con Raimundo Cerda

22 sept. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Desde su ingreso a “Volverías con tu ex? 2”, Faloon Larraguibel se ha transformado en una de las grandes protagonistas del reality, ya sea por el fuerte encontrón con Camila Nash que se pudo ver en el capítulo 63 por la pérdida de su vapeador, o por el desaire que tuvo con Oriana Marzoli cuando esta última ingresó a la casa y la exchica Yingo no la quiso saludar.

Sin embargo, esta vez el foco estará puesto en su vida personal. En el próximo episodio, la comunicadora se sincerará frente a sus compañeros y revelará por qué terminó su relación con Raimundo Cerda.

Falta de comunicación y problemas con terceros

Todo se desencadenará tras una directa pregunta de Kaoto sobre por qué terminaron y lo más complejo de su relación con Rai. "Empezaron conflictos y no supimos arreglarlos, no supimos comunicarnos bien", comenzará explicando la oriunda de Melipilla.

A diferencia de otras polémicas, la animadora confesará que esta vez los comentarios de terceros sí la afectaron profundamente: "No soy una mina que le afecten mucho las cosas que se dicen afuera, pero esto sí. Decía 'por qué me está afectando tanto que algunas personas se metan en mi relación', no quiero dar nombres. Que se metan tanto, que estén picando ahí, se burlen y pongan a personas familiares en contra, eso no me gusta", se sincerará.

El reclamo hacia Raimundo

Aunque reconocerá que Cerda intentó transparentar la situación mostrándole las conversaciones que mantenía con su entorno, Faloon criticará la tibieza de su expareja para frenar la exposición. "Rai quizás no puso los límites que yo esperaba. A pesar de que él me mostraba los mensajes que le mandaba esta persona a su gente, sé que lo hizo, pero no como yo esperaba; no dijo un 'para, no te metas acá' firme, lo hizo pero más suave", sentenciará.

Las palabras de Larraguibel no dejarán indiferente al resto de los participantes. Tras escuchar la confesión, Luis Mateucci intervendrá para respaldar sus dichos: "Me suena conocida esa historia, pero bueno, mejor no nombrar como dice Faloon. Es alguien que yo conozco y tiene el mismo modus operandi para todo", rematará el argentino.

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