A los 92 años muere Sergio Valero, histórico profesor de danza y recordado jurado de televisión

22 sept. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo de las artes y la danza chilena está de luto. La noche de este lunes 21 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Sergio Valero a los 92 años, reconocido profesor, bailarín y pionero de la formación en disciplinas como el tap dance, los bailes de salón y el folclore en el país.

La noticia fue confirmada por Estudio Valero, la icónica academia de baile ligada a su familia y donde era director. A través de un comunicado difundido en redes sociales, señalaron: “Con profundo dolor y tristeza, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido y destacado director don Sergio Valero, más cariñosamente conocido como Profesor Valero”.

En la misma declaración, la escuela destacó que el histórico formador “dedicó gran parte de su vida a la danza, convirtiéndola no solo en su profesión, sino también en una verdadera vocación”, dejando una huella en varias generaciones de artistas nacionales.

Cerraron con un mensaje de profundo agradecimiento por su labor docente: “Gracias, don Sergio, por dedicar su vida a promover la danza en nuestro país; por compartir generosamente sus conocimientos y, especialmente, por formar desde el corazón a tantos bailarines y profesionales que hoy llevan consigo parte de su legado”.

@Estudio.valero

Un rostro histórico de la TV

Más allá de las salas de ensayo, Valero construyó una larga carrera televisiva. Durante décadas llevó el baile a las pantallas de distintos canales nacionales y participó en icónicos espacios de entretenimiento como “Sábado Gigante”.

Años más tarde, se consolidó como jurado en “El Baile en TVN”, donde evaluó a diversas figuras del espectáculo con su característica exigencia y carisma.

Desde la academia informaron que Sergio Valero será velado en la Parroquia La Anunciación, ubicada en Pedro de Valdivia 1850, Providencia, desde hoy martes 22 hasta mañana miércoles 23 de septiembre, día en que se celebrará una misa en su honor, para luego partir al funeral que se realizará en el Parque del Recuerdo.