Adriana Barrientos reaparece en TV tras su salida de Zona de Estrellas y anuncia drástico cambio de rumbo

22 sept. 2026 - 02:10 hrs.

Un nuevo desafío televisivo asumió Adriana Barrientos. La modelo fue presentada este lunes como el nuevo rostro de Encantadas, programa de Zona Latina al que llega con la intención de alejarse, al menos parcialmente, de la dinámica que ha marcado buena parte de su trayectoria en espacios de farándula.

Su incorporación fue anunciada por Claudia Schmitd, quien fue la encargada de recibirla en el estudio y explicar el giro que tendrá la participación de Barrientos en el espacio.

“De ahora en adelante deja ese personaje y se transformará en una mujer encantada”, señaló Schmitd.

La propia Barrientos reconoció que esta propuesta representa una oportunidad para explorar una faceta diferente frente a las cámaras y se mostró conforme con la posibilidad de asumir nuevos contenidos.

“Estoy muy contenta, me gusta esta nueva propuesta de dejar un poco de lado la farándula”, comentó.

“Ser más mujer, más yo”: La reflexión de Adriana Barrientos

Más allá de su llegada al programa, la modelo aprovechó la instancia para referirse a lo que significa para ella este cambio después de años vinculada a la cobertura de espectáculos y polémicas televisivas.

“Tanto lío, tanto escándalo, tanto reporteo de madrugada incansable. Y ser más mujer, más yo. Esto habla de un crecimiento personal de mi parte”, agregó entre risas.

El estreno de esta nueva etapa ocurre pocos días después del episodio que marcó su salida de pantalla de Zona de Estrellas.

Barrientos protagonizó una fuerte discusión en vivo con Javier Fernández, también integrante del panel. Durante el enfrentamiento, el periodista la acusó de mantener malos tratos con trabajadores de la estación.

La situación generó especulaciones respecto de una eventual desvinculación de la modelo. No obstante, Zona Latina aclaró posteriormente que Barrientos se había tomado solamente algunos días libres.