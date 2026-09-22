Tifón Dujuan deja fallecidos, heridos y lluvias récord de 832 milímetros en solo 48 horas en Japón

22 sept. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

El tifón Dujuan dejó al menos dos personas fallecidas y cinco heridas en Japón, además de provocar cortes de electricidad que afectaron a miles de viviendas en zonas cercanas a Tokio, informaron este martes las autoridades.

El ciclón se alejó durante la mañana de este de la costa japonesa y continuó su desplazamiento por el océano Pacífico, luego de provocar intensas precipitaciones y deslizamientos de tierra en distintas zonas del país.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que una persona falleció en la prefectura de Kanagawa, cercana a Tokio, mientras que otra murió en Chiba, según confirmó a AFP un funcionario local.

Además, equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda para localizar a cuatro personas que permanecen desaparecidas tras los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales, informó la televisión pública NHK.

Más de 46 mil viviendas siguen sin electricidad

El paso de Dujuan dejó importantes consecuencias en la infraestructura eléctrica de la zona. Más de 46.000 viviendas ubicadas en Chiba, cerca de Tokio, permanecían sin suministro durante la mañana de este martes.

La tormenta también provocó registros históricos de precipitaciones en distintos puntos de la zona capitalina.

En la isla de Oshima, ubicada aproximadamente 120 kilómetros al sur de Tokio, se acumularon 832 milímetros de lluvia en 48 horas. De acuerdo con NHK, esta cifra supera en más del doble el promedio de precipitaciones de todo septiembre.

En tanto, el distrito de Edogawa, en Tokio, registró 282,5 milímetros de lluvia en un período de 24 horas, alcanzando también un récord.

Tifón provocó cierre anticipado de feria de videojuegos

Dujuan ya había generado afectaciones el lunes, cuando una de las mayores ferias de videojuegos del mundo debió cerrar anticipadamente sus actividades en la capital japonesa debido al avance de la tormenta.

Japón suele enfrentar tifones durante el final del verano y el inicio del otoño. Este año, además, estos fenómenos meteorológicos han interrumpido actividades relacionadas con los Juegos Asiáticos que se desarrollan en el país.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por la actividad humana aumenta el riesgo de lluvias intensas, debido a que una atmósfera más cálida tiene la capacidad de retener una mayor cantidad de agua.