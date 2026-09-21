Atentado al Molino Grollmus: Más de 80 años de cárcel reciben 5 de los 18 condenados

21 sept. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer este lunes las sentencias contra los 18 condenados por el ataque armado e incendio del Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

La audiencia se desarrolló durante esta jornada, donde estuvo presente el corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodolfo Ríos.

En total, los 18 sujetos que llegaron a esta etapa del proceso recibieron condenas por su participación en los hechos. Entre ellos también se encuentran tres personas que eran menores de edad al momento del ataque.

¿Qué penas recibieron los condenados?

"Cinco de los condenados recibieron penas de más de 80 años de cárcel", dijo Ríos.

Añadió que "a ellos se suman otros cinco condenados que recibieron penas que alcanzan los 65 años, mientras que otros cinco fueron sentenciados a un total de 34 años de cárcel".

Además, los tres menores de edad (al momento del ataque) también recibieron sentencia.

"Dos de ellos recibieron 10 años de internación y uno de ellos con 3 años de internación y, además, libertad asistida", cerró Ríos.

¿Qué pasó en el Molino Grollmus?

El ataque ocurrió la tarde del 29 de agosto de 2022, cuando un grupo de personas llegó hasta el fundo de la familia Grollmus, en Contulmo, e inició un ataque armado que terminó con el incendio y destrucción del histórico molino.

Durante el hecho, integrantes de la familia Grollmus resultaron gravemente heridos. Carlos Grollmus sufrió la amputación de una pierna, mientras que otra de las víctimas sufrió un trauma ocular.