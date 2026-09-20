Intensas lluvias dejan 105 viviendas afectadas y anegamientos en Concepción

20 sept. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja madrugada enfrentaron distintos sectores de Concepción producto de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la Región del Biobío. El balance preliminar entregado por el municipio da cuenta de 105 viviendas afectadas, además de calles, pasos a nivel y rutas con acumulación de agua.

Las lluvias comenzaron durante la tarde del sábado 19 y se extendieron hasta la madrugada de este domingo 20, periodo en el que se acumularon cerca de 50 milímetros de agua, una cifra superior a la contemplada inicialmente en los pronósticos.

El encargado de Emergencia de la Municipalidad de Concepción, Francisco Durán, detalló la magnitud de las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

“Entre la tarde y noche de ayer sábado 19 y la madrugada de hoy domingo 20 cayeron alrededor de 50 mm de lluvia, superando ampliamente lo previsto en los pronósticos”, dijo.

La mayor intensidad de las precipitaciones se produjo entre las 22:00 horas y las 02:00 horas, provocando anegamientos en sectores como Angol Bajo, Temístocles Rojas, Juan Riquelme, Chaimávida, Villa Universitaria y Palomares.

Las consecuencias también se hicieron sentir en cruces y pasos a nivel, además de importantes vías de conexión. Entre ellas se encuentran las rutas 150 y 146 hacia Cabrero. En esta última se produjo una acumulación de agua que fue informada a Vialidad para su atención.

El balance preliminar del municipio cifra en 105 las viviendas afectadas. De ellas, 34 corresponden a Palomares, 24 a Angol Bajo, 10 a Juan Riquelme, 10 a Chaimávida y otras 10 a Villa Universitaria. A estos casos se suman 17 puntos distribuidos en diferentes sectores de la comuna.

Los equipos municipales se mantuvieron trabajando durante la madrugada y continuaron desplegados durante este domingo para evaluar los efectos de las precipitaciones y entregar apoyo a las familias afectadas.

El sistema frontal también generó problemas en el suministro eléctrico. Según antecedentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), actualizados a las 10:00 horas de este domingo, el 99,4% de los clientes de la Región del Biobío contaba con servicio normal.

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