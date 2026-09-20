Indagan dos homicidios de adultos mayores en Pitrufquén: En ambos casos hay indicios de intervención de terceros

20 sept. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía, se registraron dos homicidios en un solo día, ambos involucrando a adultos mayores.

El primer caso corresponde a un hombre de 71 años encontrado muerto en la vía pública en el sector Alto Mirador, con indicios de intervención de terceras personas.

El segundo caso ocurrió en el domicilio de una mujer de 91 años, donde su nieto la encontró sin vida tras ingresar a la vivienda (también con señales de ser un crimen).

Las investigaciones preliminares apuntan a un posible robo con homicidio en el segundo caso, mientras que el primero podría estar relacionado con una riña.

Las autoridades, incluyendo Carabineros y el Ministerio Público, están a cargo de esclarecer los hechos.

Vecinos expresan preocupación por la falta de seguridad en la zona urbana de Pitrufquén.

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