Reportan asesinato de adulta mayor de 91 años en Pitrufquén: "Una hipótesis que no se puede descartar es el robo"

20 sept. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio quedó al descubierto en las últimas horas en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía, donde desconocidos mataron a una adulta mayor de 91 años, al parecer, con el fin de robarle sus pertenencias.

El crimen fue denunciado en la tarde de ayer sábado por una familiar de la víctima, quien llegó a visitarla a su vivienda en Pasaje Michimalonco con Pedro León Gallo Sur. Tras encontrar el cuerpo, avisó a Carabineros.

Al respecto, el capitán Esteban Arcos informó que "Carabineros se traslada a un domicilio ubicado en el radio urbano de la comuna, debido al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta, quien mantenía lesiones visibles en su rostro y sangrado".

Por su parte, la fiscal Vania Arancibia señaló que "un familiar directo de la víctima vino a visitarla y pudo constatar que se encontraba sin vida. Se trata de una mujer de la tercera edad, de 91 años de edad, y que presenta lesiones, evidentemente, atribuibles a terceras personas".

Añadió que "de la revisión del sitio del suceso se puede determinar que hubo registro de las pertenencias, de los muebles que existen en el interior de la casa y, por lo tanto, una hipótesis que no se puede descartar es el robo".

La investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros del Labocar, que ya realizó peritajes en el sitio del suceso.

Todo sobre Policial