PDI investiga hallazgo de cuerpo de mujer encontada calcinada en Negrete: "Evidentes signos de intervención de terceras personas"

19 sept. 2026 - 18:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del viernes 18 de septiembre fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer en la ribera sur del río Biobío, en la comuna de Negrete, Región del Biobío.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Los Ángeles, detectives de la Brigada de Homicidios Los Ángeles y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción concurrieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el cadáver presentaba "evidentes signos de intervención de terceras personas", por lo que se trabaja para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

“En este momento nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas, principalmente entrevistas a vecinos del sector”, explicó el jefe de la Brigada de Homicidios Los Ángeles, subprefecto Jair Bravo.

El trabajo en el sitio del suceso también contempla el levantamiento de evidencias y la fijación del lugar donde fue encontrado el cadáver, labores que están siendo apoyadas por un equipo forense del Laboratorio de Criminalística.

La investigación continúa en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.