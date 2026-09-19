Lluvia llega antes de lo esperado a Santiago: Meteoróloga de Mega pronostica la hora en que aumentarán las precipitaciones
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El sistema frontal que avanza por la zona centro-sur ya está dejando sus primeros efectos en la Región Metropolitana, donde durante esta jornada se han registrado lloviznas y goterones aislados.
La meteoróloga Lissette Aguilera explicó que el fenómeno continuará avanzando durante las próximas horas. “Va a dejar precipitaciones acá en la Región Metropolitana, pero de características débiles en las próximas horas”, señaló.
La situación también se extenderá durante el domingo, jornada en la que se esperan precipitaciones durante la madrugada y nuevamente durante la tarde, mientras que durante la mañana podría presentarse una pausa.Ir a la siguiente nota
En cuanto a la cantidad de agua que podría acumularse, Aguilera señaló que “podrían ser entre 10 a 15 milímetros; en algunos sectores podría caer un poquito más, pero ya hacia el lado de precordillera”.
Para los fonderos y quienes mantienen actividades al aire libre durante Fiestas Patrias, la meteoróloga entregó además una referencia sobre la evolución de las precipitaciones durante esta jornada.
"A partir de las 6 de la tarde se ve con un poco de mayor seguridad la probabilidad de precipitaciones", indicó Aguilera.
En el sur, en tanto, el sistema frontal presenta mayor intensidad, con precipitaciones en sectores del Biobío y Maule, además de tormentas eléctricas en algunos puntos del interior de O'Higgins.
A esto se suman vientos que podrían alcanzar rachas de entre 80 y 90 kilómetros por hora desde la costa del Biobío hasta La Araucanía.
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