Balance carretero de Fiestas Patrias: Se informa de 18 fallecidos y 266 detenidos por manejar bajo efectos de alcohol y/o drogas

20 sept. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó la mañana de este domingo 20 de septiembre un nuevo balance carretero de Fiestas Patrias. Se reportó 18 fallecidos (cifra que creció) y 266 detenidos por manejar bajo efectos de alcohol y/o drogas.

La vocería la entregó el teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito de la Región Metropolitana.

Los tristes y fríos números

Hasta las 23:59 horas de ayer sábado, se contabilizan 18 fallecidos. Sin embargo, esta madrugada, por lo menos en la Región Metropolitana, dos personas más perdieron la vida, por lo que el número creció a 20.

Según la autoridad policial, "se han registrado casi 50.000 controles vehiculares, detectando conducción a exceso de velocidad, no estar atento a las condiciones del tránsito y manejar bajo influencia de alcohol o drogas".

Añadió que han efectuado "12.006 controles de alcohotest y narcotest, dejando un saldo de 144 detenidos por manejar en estado de ebriedad, 85 bajo los efectos del alcohol y 37 por drogas".

Para cerrar, añadió que "un dato lamentable: 16 personas fueron detenidas por conducción temeraria, pese a todas las campañas que hemos realizado a nivel nacional".

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