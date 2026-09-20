"Te queremos mucho e hiciste un tremendo trabajo": Joven periodista de Meganoticias emprende nuevos rumbos

20 sept. 2026 - 11:28 hrs.

Un momento de emoción se vivió esta mañana en Meganoticias Siempre Juntos, ya que una de las profesionales dejó el canal para emprender nuevos rumbos.

Se trata de la joven periodista Catalina Briones, quien se desempeñaba en la cobertura nocturna de los sucesos policiales.

Tras su último despacho, Luis Ugalde la despidió en pantalla.

"Te deseamos lo mejor, te vamos a echar lo menos, te queremos mucho e hiciste un tremendo trabajo en un horario difícil, pero las recompensas llegan", señaló para partir.

Añadió enseguida para cerrar: "Que te vaya excelente. El mejor de los éxitos".

Ella, en tanto, muy emocionada respondió: "Me voy agradecida de todos los miembros del equipo, del editor (Juan Carlos Lepe), por todo lo que aprendí... Me voy con pena, sentimientos encontrados, aunque esperanzada en lo que viene".