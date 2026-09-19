La triste pérdida que enluta a Daniel Fuenzalida: "Feliz viaje, ya nos encontraremos todos"

19 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Daniel Fuenzalida compartió a través de su cuenta de Instagram la sensible pérdida de su hermano Luis Fuenzalida, a quien despidió con un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotografías familiares.

En la publicación, el animador recordó distintos momentos de su infancia junto a su ser querido, además de destacar una de las grandes pasiones que compartieron durante sus vidas: el mundo de los bomberos.

“Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún, quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano”, escribió Fuenzalida, quien también recordó las peleas que tenían cuando eran niños y el gusto de su hermano por la música metal.

Entre esos recuerdos, también mencionó un momento especial relacionado con la música: “La primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros”, señaló.

Pero uno de los aspectos que más destacó fue que"compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba”, expresó el animador, resaltando que su hermano fue especialmente constante y perseverante durante sus años de servicio en la Octava Compañía de Bomberos de Viña del Mar.

Desde la institución también destacaron su trayectoria, señalando que dedicó 33 años de su vida al servicio de la comunidad y que se desempeñó como Consejero de Compañía, Tesorero de Compañía y Tesorero General.

“Un beso hermano. Feliz viaje, ya nos encontraremos todos. Hasta pronto, camarada bombero, hermano lindo”, cerró Daniel Fuenzalida.