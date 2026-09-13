Daniel Fuenzalida sorprende con radical cambio de look: "Limpieza general y a renovar energías"

13 sept. 2026 - 17:18 hrs.

Daniel Fuenzalida sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales el resultado del procedimiento estético al que se sometió para renovar su apariencia.

El animador compartió una serie de fotografías en las que aparece con la cabeza rapada, que evidencia el reciente implante capilar que se realizó.

“Nuevo look, limpieza general y a renovar energías desde todos lados, comenzando con el pelo”, escribió Fuenzalida junto a las imágenes.

El conductor también contó que "aproveché un implante de pelo adelante; después les voy a ir contando".

La decisión ya había sido anunciada por el propio comunicador durante una emisión de su programa de TVN, donde explicó que buscaba solucionar algo de su apariencia que le incomodaba.

“Me voy a poner pelo porque me molesta la isla de pelo que tengo (...) Tengo más entradas que el Estadio Nacional”, había comentado en aquella oportunidad.

Ahora, tras concretar el procedimiento, Fuenzalida decidió mostrar públicamente su nueva apariencia y recibió diversos comentarios de sus seguidores y colegas en redes sociales.