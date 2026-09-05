Daniel Fuenzalida comparte emotivo mensaje a su fallecido padre en redes sociales: "Nos haces mucha falta"

05 sept. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de televisión, Daniel Fuenzalida, recordó a su padre a tres años de su fallecimiento, a través de una emotiva publicación que compartió en sus redes sociales.

El comunicador publicó una fotografía en la que aparece junto a él, ambos sentados en una banca mientras conversaban. La imagen fue acompañada por un sentido mensaje en memoria de su padre.

“Y ya van 3 años desde que te fuiste a encontrar con la mamá”, escribió Fuenzalida al comienzo de la publicación.

Luego, destacó algunas de las características de su padre y aseguró que su ausencia continúa siendo difícil para la familia: “Nos haces mucha falta, papá lindo, de pocas palabras, pero de mil gestos”.

En su mensaje, además, recordó una de las últimas fotografías que se tomaron juntos, señalando que fue en su casa y en el barrio donde vivieron una de las etapas más felices.

“Sin lugar a dudas, la etapa más feliz que pasamos, no había tanto, pero tu esfuerzo por dar lo mejor era gigante, y eso es la mejor herencia que me dejaste”, expresó.

Finalmente, el exHuevo mencionó que “te amo, papá, y te extraño cada día más, gracias por siempre estar… incluso ahora”, cerró.

La publicación generó numerosas muestras de cariño de sus seguidores y colegas, superando los 3.000 me gusta y los 100 comentarios.