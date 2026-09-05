Alojamiento y comida gratis: Buscan voluntarios para realizar trabajos de jardinería en Alemania

05 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oportunidad para quienes buscan viajar y vivir una experiencia en el extranjero comenzó a circular en plataformas de voluntariado: se trata de una propuesta para colaborar en tareas de jardinería y mantenimiento en una propiedad rural de Alemania, a cambio de alojamiento y alimentación sin costo.

La oferta, publicada por Worldpackers, está dirigida principalmente a viajeros, estudiantes y personas interesadas en conocer de cerca la vida en zonas rurales.

La experiencia se desarrolla en una propiedad ubicada en Stepenitztal, donde los voluntarios deberán apoyar en labores relacionadas con la jardinería, el cuidado de espacios verdes y distintos trabajos al aire libre.

A cambio de estas tareas, los participantes tendrán alojamiento gratuito dentro de la propiedad y comidas incluidas durante su estadía. También podrán utilizar espacios compartidos, convivir con los anfitriones locales y disponer de tiempo libre para recorrer los alrededores y conocer distintos lugares de Alemania.

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De acuerdo con la propuesta, las labores ocupan algunas horas al día, mientras que el resto de la jornada queda disponible para descansar, efectuar actividades personales o hacer turismo.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Uno de los aspectos que destaca la oferta es que no es necesario contar con experiencia profesional en jardinería. Sin embargo, se valoran las ganas de aprender, el interés por la naturaleza y la disposición para trabajar junto a otras personas.

Entre las características buscadas se encuentran tener buena disposición para desempeñar trabajo físico moderado, interés por la jardinería y el cuidado del entorno, capacidad para convivir con otras personas y compromiso con las labores acordadas.

Además, se espera que quienes participen tengan una actitud proactiva y estén interesados en el intercambio cultural con los anfitriones y residentes del lugar.

La iniciativa busca ofrecer un ambiente amigable y relajado, permitiendo que los voluntarios puedan compartir experiencias y conocimientos durante su estadía.

Este tipo de programas se ha transformado en una alternativa para quienes buscan recorrer Europa con un presupuesto más acotado, aprender o practicar idiomas y experimentar una forma distinta de viajar, reduciendo uno de los principales costos asociados a una estadía en el extranjero: el alojamiento.