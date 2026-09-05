Cupón de gas licuado: Esta es la última fecha para utilizarlo

05 sept. 2026 - 15:00 hrs.

A mediados de junio de este 2026 entró en vigencia el cupón de gas licuado, beneficio estatal que otorga $27.000 por hogar para comprar un cilindro de gas.

Esta medida surgió para mitigar el impacto del alza del gas, especialmente durante el invierno, época en que más se usa este suministro.

Este cupón es intransferible y no se puede canjear por dinero, sino que aparece en la aplicación Rutpay o BancoEstado y también puede imprimirse en CajaVecina.

¿Cuál es la última fecha para usar el cupón de gas licuado?

Las personas que activaron el cupón tienen disponibles los 27 mil pesos para usarlos exclusivamente al comprar un cilindro de gas; sin embargo, hay una fecha límite para usar este beneficio.

Los distribuidores de gas adheridos al vale recibirán el monto del cupón hasta el miércoles 30 de septiembre. El beneficio caduca en esa fecha, por lo que las personas que no lo hayan usado para entonces perderán el dinero para un cilindro.

De momento, las autoridades no han anunciado si extenderán este beneficio ni si habrá otra convocatoria.

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