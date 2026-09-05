"Gracias Chile por hacerme sentir una reina": Ignacia Fernández tras quedar eliminada de Miss Mundo

05 sept. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado se disputó la final de Miss Mundo, certamen de belleza que reunió a 120 candidatas de distintos países y que tuvo como escenario la ciudad de Nha Trang, en Vietnam.

Tras casi un mes de actividades, la representante chilena Ignacia Fernández se despidió de la competencia luego de no conseguir avanzar a la fase de las 40 semifinalistas. La modelo no logró quedar entre las 10 concursantes más destacadas de la zona de América y el Caribe.

Para la instancia final, Fernández escogió un vestido de la casa vietnamita Linh Nga Couture, diseño que contaba con hombros estructurados, detalles plateados y cristales. Además, según explicó en sus redes sociales, el look fue intervenido con nanotecnología chilena de Photio, que permite que la tela purifique el aire mediante un proceso similar a la fotosíntesis.

La tecnología aplicada al vestido busca transformar la prenda en una superficie capaz de contribuir a la purificación del aire. De acuerdo con la información compartida por la modelo, cada metro cuadrado de tela tratada tendría un poder purificador equivalente al de dos árboles maduros.

Tras conocer los resultados, Ignacia Fernández utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido durante su participación en el certamen y destacó el cariño que sintió por parte de quienes siguieron su paso por Vietnam. “Gracias Chile por hacerme sentir una reina, por escuchar mi voz y por ver quién soy realmente. Nunca lo olvidaré”, escribió.

“Me llevo el corazón lleno por haber aportado un granito de arena al ver a mi país feliz y orgulloso. Gracias a todos los que hicieron esto posible y a cada una de las personas que me apoyaron en este camino”, agregó.

Durante las semanas de competencia, Fernández también presentó distintos atuendos inspirados en elementos de la identidad nacional. Entre ellos estuvo un traje típico inspirado en "Carmela", además de un vestido inspirado en la tradicional loza de Penco, con los que buscó incorporar referencias chilenas a su participación en el certamen.

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