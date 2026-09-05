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Metro de Santiago informa que se normalizó el servicio en la línea 4 tras "emergencia médica"

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que nueve estaciones se encontraban fuera de servicio. Sin embargo, al poco tiempo, informó que todo se normalizó.

La "emergencia médica", según reportó la empresa, ocurrió en la línea 4.

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Las estaciones que estuvieron fuera de servicio: 

  • Cristóbal Colón
  • Príncipe de Gales
  • Simón Bolivar
  • Plaza Egaña L4
  • Los Orientales
  • Grecia
  • Los Presidentes
  • Quilín
  • Tobalaba L4

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Las comunas afectadas fueron:  

  • Providencia
  • Las Condes
  • La Reina
  • Ñuñoa
  • Peñalolén 
  • Macul

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