Metro de Santiago informa que se normalizó el servicio en la línea 4 tras "emergencia médica"

05 sept. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que nueve estaciones se encontraban fuera de servicio. Sin embargo, al poco tiempo, informó que todo se normalizó.

La "emergencia médica", según reportó la empresa, ocurrió en la línea 4.

Las estaciones que estuvieron fuera de servicio:

Cristóbal Colón

Príncipe de Gales

Simón Bolivar

Plaza Egaña L4

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilín

Tobalaba L4

14:20 hrs. Se normaliza servicio en #L4. Todas las estaciones y combinaciones comienza a operar. https://t.co/MiCWSThCqT — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

Las comunas afectadas fueron:

Providencia

Las Condes

La Reina

Ñuñoa

Peñalolén

Macul

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