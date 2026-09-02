Subsidio DS27 para mejoramiento de vivienda: Este es el ahorro mínimo que necesitas para postular

02 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Una techumbre que necesita ser reemplazada, problemas de aislación o un espacio comunitario deteriorado que requiere una renovación son algunas de las necesidades que busca abordar el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27), que ya tiene abiertos sus llamados 2026.

Las familias que necesitan mejorar las condiciones de sus viviendas pueden acceder a la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). El programa está dirigido a hogares que cuenten con un proyecto desarrollado por una Entidad Patrocinante, orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, conservación patrimonial o ampliación de sus viviendas.

Las postulaciones pueden realizarse de manera individual o grupal, dependiendo del tipo de proyecto. Ante esta iniciativa suelen surgir dudas entre quienes buscan mejorar sus viviendas, especialmente respecto a cuánto dinero es necesario ahorrar para postular.

Cuál es el ahorro mínimo que necesitas para postular

Según se indica en la página del MINVU, para aplicar a proyectos de mejoramientos de viviendas se exige un ahorro mínimo por núcleo familiar de 3 UF ($122.629).

A las personas de 60 años o más se les exige solo 1 UF ($40.876).

Cómo postular al Subsidio DS27

Además de contar con el ahorro requerido, debes postular mediante organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes, que son las encargadas de presentar los proyectos ante el MINVU.

Las postulaciones son ingresadas por las Entidades Patrocinantes a través del sistema informático del MINVU. Estas entidades tienen la responsabilidad de ingresar correctamente los antecedentes técnicos, sociales y jurídicos correspondientes a las personas postulantes y a los proyectos.

Por ello, las familias interesadas deben contar con una Entidad Patrocinante que pueda desarrollar el proyecto y que tenga un Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) vigente.

Los requisitos para cada llamado están disponibles haciendo clic aquí.

¿Quiénes pueden postular?

En la modalidad individual pueden postular personas que pertenezcan hasta el 60% del Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de las postulaciones grupales, los grupos deben estar conformados por un mínimo de 10 y un máximo de 70 postulantes. Para los proyectos relacionados con viviendas afectadas por xilófagos, el grupo debe contar con un mínimo de 15 viviendas.

Además, al menos el 60% de los integrantes del grupo debe pertenecer hasta el 60% del RSH. El resto de los integrantes no puede superar el 80% del Registro Social de Hogares.

Existe una excepción para los proyectos de mejoramiento de viviendas con cubierta de asbesto cemento y aquellos afectados por xilófagos: el 40% restante del grupo puede pertenecer hasta el 100% del RSH.

Requisitos de la vivienda

Para acceder al beneficio, la vivienda debe cumplir una serie de condiciones establecidas por el programa: Pueden participar viviendas sociales, viviendas construidas por SERVIU o viviendas que tengan un avalúo fiscal máximo de 1.375 UF, aplicable a todo el país.

Además, la vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, de acuerdo con los datos del Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Otro requisito es que corresponda a la vivienda de residencia del postulante. La dirección debe coincidir con la registrada en el Registro Social de Hogares y en el Diagnóstico Técnico Constructivo.

Requisitos para las personas postulantes

Quienes quieran acceder al programa también deben cumplir con determinadas condiciones.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener 18 años o más.

Contar con Cédula de Identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares, sin excepción.

Acreditar el ahorro exigido por el programa.

Contar con un Diagnóstico Técnico Constructivo.

Postular mediante una Entidad Patrocinante con CRAT vigente.

Contar con una empresa constructora con capacidad económica.

¿Qué tipos de mejoramiento contempla el DS27?

El llamado considera distintas tipologías de proyectos, dependiendo de las necesidades de cada vivienda.

Entre ellas se encuentran:

Mejoramiento de la vivienda.

Mejoramiento de viviendas con cubierta de asbesto cemento.

Mejoramiento de viviendas afectadas por plaga de xilófagos.

Ampliación para reposición de segundo piso por plaga de xilófagos.

por plaga de xilófagos. Mejoramiento y ampliación de viviendas para familias con un integrante en condición de discapacidad.

Mejoramiento de viviendas antiguas o de carácter patrimonial.

Mejoramiento de viviendas de carácter patrimonial ubicadas en un Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la comuna de Valparaíso.

Cada proyecto debe contar con su respectivo Diagnóstico Técnico Constructivo, requisito que debe ser ingresado en la plataforma correspondiente antes de avanzar con la postulación.