La nueva propuesta que llega al MUT de la mano de conocida marca de deportes

02 sept. 2026 - 17:08 hrs.

Decathlon Bike Lab, la nueva propuesta dedicada 100% al ciclismo y la circularidad, concentrará en un mismo lugar soluciones para reparar, mantener e incluso recomprar bicicletas. La nueva tienda que abrirá a fines de septiembre en el MUT contará con un servicio técnico, un taller especializado y una zona dedicada a la Segunda Vida de bicicletas, además de ofrecer repuestos y accesorios.

La propuesta buscará responder a las necesidades de ciclistas con diferentes niveles de experiencia: "Queremos que Decathlon Bike Lab acompañe al ciclista durante toda su relación con la bicicleta. No se trata únicamente de encontrar equipamiento, sino de contar con el conocimiento y los servicios necesarios para mantenerla, repararla y seguir utilizándola en las mejores condiciones", señaló Denisse Sequera, líder de Comercialización de Decathlon Chile.

"Con esta apertura buscamos profundizar nuestra especialización en ciclismo y ofrecer en MUT una experiencia diferente para quienes disfrutan de este deporte”, aseguró Sequera.

Un taller de bicicletas preparado para trabajos de mayor complejidad

El taller especializado será uno de los principales protagonistas de Decathlon Bike Lab. Estará preparado para ofrecer una amplia variedad de servicios de reparación y mantenimiento, con capacidades técnicas enfocadas en responder a las distintas necesidades de los ciclistas y sus bicicletas.

La oferta incluirá servicios como Safety Check, enfocado en la revisión de frenos; Clean & Check, que contempla revisión y limpieza; y el Servicio 360 integral, que incorpora limpieza, revisión y engrasado de la bicicleta, además de otros trabajos de diagnóstico, reparación y mantención.

¿Qué pasa cuando una bicicleta deja de usarse?

Decathlon Bike Lab también abordará el momento de renovar una bicicleta. Para ello, potenciará el programa de recompra que Decathlon ya desarrolla en Chile, a través del cual las personas podrán llevar bicicletas de cualquier marca para ser evaluadas por el equipo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

Tras una evaluación del equipo para determinar su valor, recibirán una Gift Card Decathlon por el monto correspondiente, que podrán utilizar en las tiendas de la compañía.

Las bicicletas recibidas tendrán la posibilidad de iniciar una nueva etapa a través del programa de Segunda Vida. En esta iniciativa de Decathlon Bike Lab, los clientes podrán encontrar bicicletas revisadas y reacondicionadas.

La nueva tienda estará ubicada en el piso -1 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).