De un control vehicular a las casas de acopio: Detienen a 15 personas con más de 320 kilos de droga en el norte

02 sept. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Dos operativos desarrollados en Tocopilla por Carabineros y la Fiscalía dejaron un saldo de 15 ciudadanos extranjeros detenidos y más de 323 kilos de drogas incautados. Con este resultado, la región de Antofagasta alcanzó las 36 toneladas de droga decomisadas en lo que va de 2026, cifra que representa un incremento del 124% respecto al total registrado en 2025.

Todo comenzó con un control vehicular en la ruta. A partir de ese control, personal especializado del OS7 extendió la investigación hasta identificar inmuebles usados para almacenar drogas en Antofagasta y Alto Hospicio. El trabajo policial terminó con la detención de 13 integrantes de una misma organización dedicada a la logística, traslado y protección de los cargamentos.

En esa primera intervención se incautaron 309 kilos de droga, correspondientes a marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base, además de $14 millones en efectivo, cuatro vehículos y 14 teléfonos celulares.

El foco en las estructuras criminales

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó el alcance de los operativos y destacó el modelo de persecución penal aplicado en la zona: “El cargamento no es lo más importante. Lo relevante es que logramos avanzar hasta la estructura, hasta la organización criminal como tal, donde distintas personas desempeñaban funciones específicas para cumplir sus objetivos. No es casualidad ni suerte. Es una estructura de trabajo que está funcionando y que nos permite no quedarnos solamente con la droga que detectamos en la ruta”.

Paralelamente, un segundo operativo en menos de 24 horas en la Ruta B-24 por efectivos de la 4.ª Comisaría de Tocopilla terminó con la detención de otros dos extranjeros. Tenían más de 14 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, junto con dinero en efectivo y un auto.

Cifras regionales y dosis fuera de circulación

Respecto al despliegue en la zona, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, señaló: “Durante las últimas horas, Carabineros realizó en Tocopilla dos importantes operativos antidrogas, que reflejan el trabajo que estamos desarrollando a partir de una presencia efectiva en el territorio, fiscalizaciones inteligentes y el apoyo permanente de nuestras unidades especializadas. El control comienza en el territorio y, con trabajo especializado, avanzamos hacia las estructuras que están detrás”.

Según las autoridades regionales, los dos operativos permitieron sacar de circulación aproximadamente 1,7 millones de dosis del mercado informal. Todos los imputados pasaron a control de detención para sus respectivas formalizaciones.