Los dos bonos que tendrán su último pago anual este 31 de agosto

29 ag. 2026 - 15:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es el organismo estatal encargado del pago del Bono Trabajo a la Mujer (BTM) y del Subsidio al Empleo Joven (SEJ).

Ambos son apoyos monetarios otorgados por el Gobierno y buscan mejorar los ingresos de las mujeres y jóvenes que trabajan, ya sea de manera dependiente o independiente.

Ambos beneficios tienen diferentes requisitos, pero comparten una característica, ya que sus beneficiarios pueden elegir si reciben el pago mensual o anual (una vez al año).

Los dos bonos que tendrán su último pago anual a fines de agosto

Los beneficiarios del Subsidio Empleo Joven y del Bono Trabajo Mujer que eligieron el pago anual recibirán el último este 31 de agosto.

Esto se debe a que, desde octubre, estos bonos se fusionarán con el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes. Juntos conformarán el Subsidio Unificado de Empleo (SUE), un nuevo beneficio administrado por el Sence que reúne los tres aportes.

¿Qué es el Subsidio Unificado de Empleo?

El SUE enfocará sus recursos prioritarios en los grupos que históricamente han tenido más dificultades para encontrar o conservar un empleo. Cubrirá a cuatro grupos específicos:

Jóvenes

Mujeres

Personas mayores

Personas con discapacidad

El subsidio será de hasta un 20% de la remuneración bruta mensual por un máximo de 12 meses. En el caso de las personas con discapacidad, este beneficio se extenderá hasta por 15 meses.

El monto final será escalonado en función de los tramos de renta fijados por el reglamento y podrá llegar a un máximo de $185.000 mensuales, considerando el aporte combinado destinado tanto al trabajador como al empleador.

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