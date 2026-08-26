Subsidio DS27 para acondicionamiento térmico: Estos son los requisitos para postular
Mejorar las condiciones de una vivienda, reducir el gasto en energía y hacerla más confortable es el objetivo del nuevo llamado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Se trata del Subsidio DS27 para proyectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, dirigido a viviendas existentes que cumplan una serie de requisitos.
El beneficio forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y contempla proyectos que buscan enfrentar problemas asociados a la pobreza energética y la contaminación atmosférica.
¿Qué obras contempla el subsidio?
El llamado permite postular, de manera individual o grupal a través de un comité, a cuatro tipos de proyectos:
- Instalación de sistemas solares térmicos.
- Instalación de sistemas fotovoltaicos.
- Acondicionamiento térmico en zonas donde existe un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).
- Acondicionamiento térmico regular, para viviendas ubicadas en zonas sin un PDA vigente.
La convocatoria abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, pero está dirigida exclusivamente a localidades urbanas con más de 5.000 habitantes, según el Censo 2024.
¿Qué viviendas pueden acceder?
Para entrar al proceso, la vivienda debe ser social, haber sido construida por el Serviu o tener un avalúo fiscal de hasta 1.375 UF. En Magallanes, el límite es de 1.500 UF.
Además, debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener una superficie de hasta 140 metros cuadrados.
- Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.
- Contar con Recepción Final Municipal.
- Tener condiciones estructurales y de habitabilidad que permitan ejecutar las obras.
- Para proyectos de acondicionamiento térmico, tener una antigüedad superior a cinco años.
- Contar con un permiso de edificación anterior a 2009 para proyectos de acondicionamiento térmico. En las regiones de Aysén y Magallanes, correspondientes a la zona térmica I, el permiso debe ser anterior a 2015.
Requisitos para los postulantes
La persona que quiera acceder al subsidio debe tener al menos 18 años, contar con una cédula de identidad vigente y estar inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH).
También debe ser propietaria o asignataria de la vivienda y no tener más de una propiedad. Un punto importante es que la dirección registrada en el RSH debe coincidir con la vivienda en la que reside y con la información consignada en el Informe Técnico.
A esto se suma la necesidad de contar con un Informe Técnico, una Entidad Patrocinante con Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) vigente y una empresa constructora con capacidad económica. Quienes hayan recibido anteriormente subsidios del DS N°255 o DS N°27 podrán postular solo si el beneficio anterior ya fue completamente pagado.
¿Cuánto ahorro se necesita?
El llamado establece un ahorro mínimo de 3 UF. Para los postulantes adultos mayores, en tanto, el monto baja a 1 UF.
El ahorro debe estar acreditado al último día de la etapa de digitación de las postulaciones y su cálculo considera el valor de la UF vigente al 1 de enero de 2026.
¿Cuándo se puede postular?
La digitación de las postulaciones comenzó el 10 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el 31 de agosto, a las 14:00 horas. La habilitación de las postulaciones se realizará entre el 1 y el 22 de septiembre.
Posteriormente, los resultados de esa etapa serán comunicados entre el 23 y el 24 de septiembre. El Minvu contempla, además, el ingreso de las carpetas de proyectos al Serviu entre el 15 y el 19 de octubre, mientras que la revisión y calificación se extenderá hasta diciembre.
La postulación no la realiza directamente el propietario. Son las Entidades Patrocinantes las encargadas de ingresar al sistema del Minvu los antecedentes técnicos, sociales y jurídicos correspondientes. El llamado contempla un solo proceso de postulación.
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