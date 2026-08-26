Subsidio DS27 para acondicionamiento térmico: Estos son los requisitos para postular

26 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Mejorar las condiciones de una vivienda, reducir el gasto en energía y hacerla más confortable es el objetivo del nuevo llamado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Se trata del Subsidio DS27 para proyectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, dirigido a viviendas existentes que cumplan una serie de requisitos.

El beneficio forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y contempla proyectos que buscan enfrentar problemas asociados a la pobreza energética y la contaminación atmosférica.

¿Qué obras contempla el subsidio?

El llamado permite postular, de manera individual o grupal a través de un comité, a cuatro tipos de proyectos:

Instalación de sistemas solares térmicos.

Instalación de sistemas fotovoltaicos.

Acondicionamiento térmico en zonas donde existe un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

Acondicionamiento térmico regular, para viviendas ubicadas en zonas sin un PDA vigente.

La convocatoria abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, pero está dirigida exclusivamente a localidades urbanas con más de 5.000 habitantes, según el Censo 2024.

¿Qué viviendas pueden acceder?

Para entrar al proceso, la vivienda debe ser social, haber sido construida por el Serviu o tener un avalúo fiscal de hasta 1.375 UF. En Magallanes, el límite es de 1.500 UF.

Además, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una superficie de hasta 140 metros cuadrados.

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Contar con Recepción Final Municipal.

Tener condiciones estructurales y de habitabilidad que permitan ejecutar las obras.

Para proyectos de acondicionamiento térmico, tener una antigüedad superior a cinco años.

Contar con un permiso de edificación anterior a 2009 para proyectos de acondicionamiento térmico. En las regiones de Aysén y Magallanes, correspondientes a la zona térmica I, el permiso debe ser anterior a 2015.

Requisitos para los postulantes

La persona que quiera acceder al subsidio debe tener al menos 18 años, contar con una cédula de identidad vigente y estar inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH).

También debe ser propietaria o asignataria de la vivienda y no tener más de una propiedad. Un punto importante es que la dirección registrada en el RSH debe coincidir con la vivienda en la que reside y con la información consignada en el Informe Técnico.

A esto se suma la necesidad de contar con un Informe Técnico, una Entidad Patrocinante con Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) vigente y una empresa constructora con capacidad económica. Quienes hayan recibido anteriormente subsidios del DS N°255 o DS N°27 podrán postular solo si el beneficio anterior ya fue completamente pagado.

¿Cuánto ahorro se necesita?

El llamado establece un ahorro mínimo de 3 UF. Para los postulantes adultos mayores, en tanto, el monto baja a 1 UF.

El ahorro debe estar acreditado al último día de la etapa de digitación de las postulaciones y su cálculo considera el valor de la UF vigente al 1 de enero de 2026.

¿Cuándo se puede postular?

La digitación de las postulaciones comenzó el 10 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el 31 de agosto, a las 14:00 horas. La habilitación de las postulaciones se realizará entre el 1 y el 22 de septiembre.

Posteriormente, los resultados de esa etapa serán comunicados entre el 23 y el 24 de septiembre. El Minvu contempla, además, el ingreso de las carpetas de proyectos al Serviu entre el 15 y el 19 de octubre, mientras que la revisión y calificación se extenderá hasta diciembre.

Todo sobre Dato útil

La postulación no la realiza directamente el propietario. Son las Entidades Patrocinantes las encargadas de ingresar al sistema del Minvu los antecedentes técnicos, sociales y jurídicos correspondientes. El llamado contempla un solo proceso de postulación.

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