Conductor sigue prófugo: Identifican auto que atropelló y dio muerte a hermana de María José Prieto en Providencia

25 ag. 2026 - 20:25 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó este martes que ya fue identificado el vehículo que habría atropellado y dado muerte a Paz Ramírez, productora audiovisual de 39 años y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto.

El hecho ocurrió la tarde del domingo en la comuna de Providencia, en la intersección de las avenidas Andrés Bello con Manuel Montt, cuando la víctima cruzaba junto a su perro y un acompañante. Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga.

¿Qué se sabe del vehículo que atropelló a la víctima?

El órgano persecutor indicó que la municipalidad de Providencia puso a disposición de la Fiscalía de Flagrancia Oriente las imágenes del automóvil involucrado en el fatal atropello.

Según informó el Ministerio Público, la patente del vehículo está registrada a nombre de un ciudadano venezolano.

A partir de estos antecedentes, la Fiscalía instruyó al OS9 de Carabineros ubicar al propietario del automóvil.

El objetivo es determinar si el dueño del vehículo era quien lo conducía al momento del siniestro. La Fiscalía de Flagrancia transferirá la investigación a la Fiscalía Local de Ñuñoa-Providencia.