Muere joven tras grave choque entre dos vehículos en Concepción

25 ag. 2026 - 20:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado durante la mañana de este martes en la comuna de Concepción causó la muerte de un joven mayor de edad, luego de que el vehículo en el que se trasladaba colisionara con una camioneta en una concurrida esquina de la ciudad.

El hecho ocurrió a eso de las 11:40 horas en la intersección de la Avenida Costanera con calle Sargento Aldea, punto que cuenta con un cruce regulado por semáforos. Por causas que actualmente son materia de investigación por parte de personal policial, ambos automóviles chocaron en el lugar.

Según la información preliminar entregada por Carabineros, los conductores de ambos vehículos involucrados son personas mayores de edad. Sin embargo, la peor parte se la llevaron los ocupantes del automóvil menor, en cuyo interior viajaban cuatro personas.

Muerte de joven luego del choque

Debido a la fuerza del impacto, los integrantes de dicho vehículo resultaron con lesiones de diversa consideración. Entre ellos se encontraba la víctima mortal, quien debió ser socorrida de urgencia y trasladada en ambulancia hasta el Hospital Regional de Concepción para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la gravedad de sus heridas terminó con su vida poco después. A las 12:28 horas, el equipo médico del recinto asistencial confirmó oficialmente la muerte del joven a las autoridades policiales.

En el lugar de los hechos, personal de Carabineros mantiene en desarrollo diversas diligencias y peritajes con el objetivo de establecer la dinámica exacta del choque y determinar eventuales responsabilidades en este trágico accidente vial.

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