Detienen a segundo sospechoso por homicidio frustrado de carabinero en Antofagasta

25 ag. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un segundo sospechoso por el homicidio frustrado de un funcionario de Carabineros fue detenido este martes en la ciudad de Antofagasta. Su captura se suma a las de otros cuatro imputados, tres de ellos como encubridores.

¿Qué se sabe del arresto del sospechoso?

El arresto se concretó en la vía pública de la comuna. El hombre era buscado por su presunta participación directa en el ataque.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto, en calle Manutara, mientras carabineros de la Segunda Comisaría de Antofagasta realizaban diligencias relacionadas con una investigación por microtráfico.

En medio del procedimiento, dos individuos habrían extraído armas de fuego para disparar a la patrulla, dejando a uno de los uniformados con lesiones de gravedad antes de escapar del lugar.

Tras el ataque, Carabineros difundió la identidad del sospechoso para facilitar su ubicación. Se trata del ciudadano chileno Mauricio Rojas, de 40 años.

Cinco detenidos

La investigación ya había permitido detener a otras cuatro personas. Entre ellas, un venezolano de 26 años, quien estaba con orden de expulsión, fue formalizado por homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio y porte ilegal de arma de fuego.

Los otros tres detenidos, de nacionalidad venezolana y colombiana, fueron imputados como encubridores por facilitar la ocultación del principal sospechoso. Los cuatro permanecen en prisión preventiva.

El nuevo detenido será puesto a disposición del tribunal para el control de detención y su posterior formalización.