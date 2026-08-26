Popular tienda de Providencia dice adiós y anuncia remate de productos: "Muchas gracias por apoyarnos"
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una popular tienda de Providencia anunció el cierre de su local físico y realizará un remate de los productos disponibles, con importantes descuentos.
Se trata de Velvet Moon, tienda con presencia online y física dedicada a la venta de papelería, accesorios y mercadería relacionada con el Kpop.
A través de sus redes sociales, la tienda informó que pondrá a disposición de sus clientes los productos que aún mantiene en stock mediante un remate por cierre.Ir a la siguiente nota
"Nos vamos y estamos rematando todo, toda la tienda con descuento por cierre. Puedes visitarnos hasta el sábado 29 de agosto, ese será nuestro último día", confirmó Velvet Moon.
"Muchas gracias por apoyarnos todos estos meses. Adiós amigas", concluyó la tienda.
¿Dónde se encuentra ubicada Velvet Moon?
La tienda física de Velvet Moon se encuentra ubicada en Avenida Nueva Providencia 2249, local 58, Santiago.
El local permanecerá abierto hasta este sábado 29 de agosto, fecha anunciada por la propia tienda como su último día de funcionamiento presencial.
Cabe señalar que Velvet Moon no confirmó el fin definitivo de la marca, por lo que, con la información disponible, solo se puede inferir que el anuncio corresponde al cierre de su ubicación física y no necesariamente al término de sus operaciones online.
@velvetmooncl
Toda la tienda con descuento por cierre ❤️🩹👋🏻😔 🌙 IG: @velvetmooncl 💫 www.velvetmoon.cl 📍 Av. Nueva Providencia 2249 Local 58, Santiago (vitrina de VELVET MOON) #kpop #santiago #kpopfyp #katseye #twice♬ Suddenly - I.O.I
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