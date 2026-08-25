Hasta $3 millones para emprender: Quiénes pueden acceder al fondo de Sercotec

25 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Un nuevo negocio puede recibir un importante impulso gracias al Capital Semilla Modo Empleo, fondo concursable de Sercotec dirigido a personas que buscan emprender y que pertenecen a algunos de los grupos más afectados por el desempleo.

El programa entrega un subsidio de $3.000.000 para implementar un proyecto empresarial, recursos que pueden ser utilizados tanto para inversiones necesarias para poner en marcha el negocio como para acciones de gestión empresarial, capacitación, marketing y formalización.

El beneficio está dirigido a personas mayores de edad que cumplan una serie de requisitos y que todavía no hayan iniciado actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos.

¿Quiénes pueden postular?

El Capital Semilla Modo Empleo está dirigido a emprendedores y emprendedoras que pertenezcan a alguno de los segmentos priorizados por el programa:

Jóvenes entre 18 y 29 años.

Mujeres entre 30 y 54 años.

Personas mayores de 55 años.

Además de pertenecer a uno de estos grupos, los postulantes deben cumplir con otros requisitos establecidos por Sercotec.

Entre ellos se encuentra ser mayor de edad, no tener inicio de actividades en primera categoría ante el SII y no registrar cotizaciones previsionales de ningún tipo durante los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

Esto incluye cotizaciones como trabajador o trabajadora dependiente, independiente o afiliado voluntario.

¿Cuánto dinero entrega el Capital Semilla Modo Empleo?

El programa contempla un subsidio de $3 millones por beneficiario, destinado a financiar las distintas acciones contempladas en el plan de trabajo del proyecto.

Del monto total:

Entre $2,5 millones y $2,8 millones pueden destinarse a inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

pueden destinarse a inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Entre $200 mil y $500 mil deben utilizarse en acciones de gestión empresarial.

Dentro de estas últimas se consideran actividades como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la nueva empresa.

¿Hay que aportar dinero para recibir el beneficio?

Sí. Las personas que resulten beneficiarias deberán realizar un aporte de cofinanciamiento, cuyo porcentaje será establecido en las bases de postulación.

Además, el beneficiario deberá hacerse cargo de los impuestos que correspondan a la ejecución de su proyecto.

Por este motivo, antes de postular, es importante revisar las bases y condiciones específicas de la convocatoria para conocer cuánto deberá aportar el emprendedor y qué gastos podrán ser financiados con el subsidio.

¿Para qué se puede utilizar el subsidio?

El dinero busca apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios y puede financiar elementos necesarios para desarrollar el proyecto.

Entre los usos contemplados se encuentran la compra de activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. También se pueden financiar acciones destinadas a fortalecer la gestión del emprendimiento, como capacitación, asistencia técnica, marketing y procesos de formalización.

El objetivo del Capital Semilla Modo Empleo es que las personas seleccionadas puedan avanzar desde una idea o proyecto de negocio hacia su formalización y participación en el mercado.

Quienes estén interesados en participar deben revisar las bases de la convocatoria de Sercotec, donde se detallan los requisitos, fechas, porcentaje de cofinanciamiento, criterios de evaluación y condiciones para acceder al beneficio.