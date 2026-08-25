Nuevo supermercado llegará a Rancagua y se instalaría en el sector poniente de la ciudad

25 ag. 2026 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

Rancagua sumaría un nuevo supermercado en el sector poniente de la ciudad, iniciativa que busca ampliar la oferta comercial en la capital de la región de O'Higgins y competir con las distintas marcas que ya funcionan en esa zona.

De acuerdo con información reportada por El Tipógrafo, se trataría de un Supermercado Mayorista Alvi, cuya instalación estaría contemplada en el sector de Presidente Salvador Allende Gossens.

La llegada del recinto también podría estar acompañada por nuevos servicios y comercios en el sector, entre ellos una tienda de artículos para el hogar, un gimnasio y un local con formato drive-thru de una cadena de comida rápida.

¿Cuándo abriría el nuevo supermercado de Rancagua?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la apertura del supermercado. Sin embargo, los antecedentes conocidos apuntan a que el recinto podría comenzar sus operaciones durante 2027.

La eventual llegada de Alvi se sumaría así a la oferta comercial existente en el sector poniente de Rancagua, en una zona que podría experimentar un nuevo desarrollo con la incorporación de estos distintos locales.