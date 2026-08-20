¿Volvieron los empaquetadores?: Conocido supermercado contrató asistentes para apoyar a clientes con el embolsado

20 ag. 2026 - 15:15 hrs.

Una usuaria de TikTok aseguró en un video que los históricos empaquetadores de supermercados habían regresado luego de varios años. Y con algunos cambios, ya que ahora, según indicó, recibirían sueldo.

"Estoy en el Jumbo de Rancagua y esta vez no es queja. Es para contar que llegaron los empaques a las cajas", aseguró la mujer, identificada como alitamaria2021.

"Ahora estamos con empaques y no hay que pagarles, no hay que darles propinas, porque tienen sueldo. Así que es una muy buena noticia, lo necesitábamos", concluyó.

Ante esta información, Meganoticias le consultó a Cencosud y esta aclaró si es efectivo que se retomaron dichas labores en las cajas de sus sucursales.

¿Volvieron los empaquetadores?

Desde la empresa confirmaron que efectivamente existen trabajadores empacando productos en las cajas. "Se trata de asistentes de servicio contratados por la compañía", señalaron.

"Su función es apoyar a los clientes de Jumbo en el área de embolsado de productos y durante su experiencia de compra", agregaron en un comunicado.

De acuerdo a Cencosud, estos trabajadores contribuyen "a entregar un servicio más cercano, ágil y conveniente".

"Esta iniciativa también permite optimizar los tiempos de atención y mejorar la velocidad del proceso de compra, sin costo adicional para los clientes", concluyeron en la misiva.

Aunque no pudimos conocer la fecha exacta en la que comenzó a operar el servicio, este continúa en implementación y ya se ha replicado en otras sucursales.