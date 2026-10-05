Se hicieron pasar por funcionarios de la PDI para robar US$10 mil en el Metro

05 oct. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Centro Norte detuvieron a dos integrantes de una banda que se hacía pasar por funcionarios de la PDI para cometer robos bajo la modalidad de “salida de banco” o “salida de casa de cambio”.

Se trata de un hombre y una mujer, ambos chilenos, de 30 y 24 años, respectivamente, quienes son sindicados como integrantes de la banda criminal “Los Fantasmas”.

De acuerdo con la investigación, junto a otros tres sujetos habrían abordado a una víctima en el Metro Moneda, haciéndose pasar por policías para retenerla y sustraerle US$10 mil en efectivo.

La víctima habría concurrido a una casa de cambio en Santiago Centro

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2026, luego de que la víctima concurriera a una casa de cambio del centro de Santiago para retirar dólares. Al ingresar a la estación Metro Moneda, fue interceptada antes de pasar por los torniquetes por al menos seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- que se identificaron falsamente como funcionarios de la PDI.

Según explicó el comisario Tomás Riffo, los sujetos “se hacen pasar por oficiales PDI” y, bajo esa falsa identidad, conminaron a la víctima a salir de la estación y subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladada y abandonada en la comuna de San Miguel.

La investigación permitió establecer que los integrantes de la banda no necesariamente utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas, sino que se valían de su falsa condición de policías para generar una situación de autoridad y conseguir que las personas accedieran a ser registradas.

“Estas personas, haciéndose pasar por policías, abordan a estas personas no tanto con la intimidación, con armas de fuego u otro tipo de elementos, sino que conminándolos a ejercer esta salida o esta autorización a poder revisarles sus vestimentas y sustraerles estas especies conforme a esta identidad falsa que están generando, haciéndose pasar por autoridad policial”, explicó Riffo.

El comisario detalló que “se logró establecer, mediante análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y declaraciones de testigos, la individualización de dos personas. Un hombre y una mujer chilenos con antecedentes policiales. Forman parte de la banda criminal ‘Los Fantasmas’, que es conocida con la modalidad de salidas de banco o salidas de casa de cambio”.