23 nov. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesoras y Profesores convocó para este martes 24 de noviembre a una marcha por la Alameda, en Santiago, para manifestarse contra los recortes presupuestarios y las medidas que, según el gremio, amenazan el funcionamiento de la educación pública.

La movilización cuenta con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana y se realizará entre las 10:00 y las 14:00 horas. El recorrido comenzará en la intersección de Vicuña Mackenna con la Alameda Bernardo O’Higgins y finalizará en el sector de Plaza Los Héroes, donde se instalará un escenario.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, explicó que la convocatoria responde a lo que considera una amenaza para la educación pública, especialmente por los recortes presupuestarios y las posibles modificaciones al sistema educativo.

Entre sus principales preocupaciones mencionó eventuales despidos de docentes y asistentes de la educación, además de la fusión de cursos que podrían reunir entre 40 y 45 estudiantes por sala. También cuestionó la propuesta de contratar profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) recién a partir de abril.

La movilización cuenta con el respaldo de distintas organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confech, la ACES y el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores de Chile.

Desde el Colegio de Profesores señalaron que buscan que la manifestación se desarrolle sin incidentes. La semana pasada, representantes del gremio se reunieron con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinoza Olea, para solicitar condiciones que permitan realizar la marcha con tranquilidad.

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