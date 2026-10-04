Operación "Cristales del Sur": PDI desarticula banda que fabricaba drogas sintéticas en Ñuñoa

04 oct. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI desarticularon una organización criminal dedicada a la elaboración, acopio y distribución de drogas sintéticas en la comuna de Ñuñoa, en el marco de la denominada “Operación Cristales del Sur”.

A través del trabajo de campo y análisis criminal, los detectives lograron establecer que la banda utilizaba un departamento como laboratorio clandestino y centro de acopio, desde donde las sustancias eran posteriormente distribuidas hacia distintos sectores del sur y oriente de la Región Metropolitana.

Para concretar la comercialización de las drogas, los imputados utilizaban la aplicación móvil Grindr. Además, los envoltorios de las sustancias eran acondicionados con la imagen del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

El operativo permitió incautar 2.047 dosis de MDMA, conocida comúnmente como éxtasis, además de más de un kilo de MDMA a granel, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. A esto se sumaron cuatro pistolas con sus respectivos cargadores, un cargador para pistola marca Glock, diversa munición, cuatro teléfonos celulares y dos vehículos.

El subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, detalló que el procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de sustancias. “El precio de comercialización supera los 80 millones de pesos en productos de esta droga incautada”, señaló.

La investigación también permitió identificar el rol que cumplía un ciudadano chileno dentro de la organización. “El chileno fue durante el proceso investigativo visto en varias ocasiones adquiriendo esta sustancia a los blancos principales de la investigación”, explicó Godoy.

En total, fueron detenidos cinco integrantes de la banda: tres hombres (un chileno y dos venezolanos), uno de ellos en situación migratoria irregular, además de dos mujeres venezolanas.

Los imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur para enfrentar la respectiva audiencia de control de detención por infracción a la Ley 20000 y la Ley de Control de Armas.