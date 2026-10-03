Cae banda de "Los Tomates" en La Pintana: PDI detuvo a dos de sus cabecillas y les incuató 74 ampollas de fentanilo y otras drogas

03 oct. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI, junto con la Fuerza de Tarea de Estructuras Criminales de La Pintana, lograron la detención de un hombre y una mujer sindicados como cabecillas y líderes de la banda de narcotraficantes "Los Tomates".

Cae la banda de "Los Tomates" de La Pintana

La agrupación delictual mantenía su centro de operaciones en el sector "El Pantano", de la Población El Castillo, de la comuna ubicada en la zona sur de la ciudad de Santiago.

El análisis criminal desarrollado por la PDI permitió establecer que "Los Tomates" mantenían diversos puntos de venta en La Pintana, además de contar con un amplio poder de fuego para el control territorial.

Durante la ejecución de los allanamientos en los inmuebles vinculados a la organización, los detectives incautaron una gran cantidad de drogas, destacando "74 ampollas de fentanilo, 954 gramos de ketamina, 741 gramos de cocaína base, 89 frascos de jarabe de codeína y cannabis sativa".

Además, en el procedimiento se pudieron sacar de circulación dos armas de fuego y más de 10 cartuchos de municiones de diversos calibres.

Finalmente, la PDI informó que "los imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur para su correspondiente audiencia de control de detención y formalización de cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas".

Posible mezcla de fentanilo con otras drogas

Respecto a la incautación de fentanilo —un fármaco lícito de uso hospitalario—, el comisario Gonzalo Santander, jefe de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas de la PDI, explicó que en Chile no se ha registrado una gran cantidad de muertes por sobredosis como en Estados Unidos.

Según dijo, se trata de "una droga de nicho que no se ha expandido"; sin embargo, desde la PDI se sospecha que se puede "estar utilizando este mismo fentanilo para agregárselo a otras sustancias" de mayor consumo como la ketamina o el tusi.

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