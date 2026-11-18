18 nov. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un lactante de un año y ocho meses dio positivo a cocaína luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El bebé llegó al recinto durante la madrugada de este martes proveniente del CESFAM Las Torres. En un primer momento, Carabineros indicaron que habría sido ingresado por una supuesta ingesta de diluyente.

Sin embargo, debido al estado de somnolencia que presentaba, el personal médico solicitó un examen toxicológico, cuyo resultado detectó la presencia de cocaína.

Exámenes confirmaron el resultado

Luego del primer análisis una nueva muestra de orina cuyo análisis volvió a dar positivo a la sustancia, confirmando el resultado.

El equipo médico informó del caso a Carabineros, cuyos funcionarios concurrieron hasta el hospital. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer las cirscunstancias en las que el bebé habría ingerido cocaína, además de las eventuales responsabilidades por el hecho.