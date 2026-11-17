17 nov. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, respaldó el trabajo de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena, luego del empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, en el último partido de La Roja durante este año.

Tras el encuentro, el dirigente conversó con los medios de comunicación y defendió el proceso de renovación que ha encabezado el entrenador, destacando las oportunidades que les ha entregado a futbolistas jóvenes, pese a los malos resultados obtenidos por el equipo nacional.

Pablo Milad defiende el trabajo de Nicolás Córdova

Consultado por el prolongado interinato de Córdova, quien asumió la conducción de la Selección adulta en junio de 2025, Milad destacó que "le ha dado la oportunidad a los jóvenes que otro técnico no se la habría dado, eso te lo aseguro".

En esa línea, agregó que "cuando llega un técnico, lo que menos mira es el fútbol formativo y aquí han debutado varios niños. ¿Vieron la defensa de Chile ante Colombia? ¿Qué promedio de edad tenían? Eso no lo habría hecho otro técnico".

El dirigente también pidió paciencia con el proceso de renovación del equipo nacional y reconoció que existe una deuda por el rendimiento mostrado.

"Por supuesto que queda una gran deuda. A mí, en lo personal, me tocó un proceso diferente: el término de una generación maravillosa, pero hay que trabajar ahora", expresó.

Finalmente, Milad insistió en que el trabajo debe continuar para que los futbolistas jóvenes puedan desarrollarse y consolidarse en la Selección.

"Esto es pensar en el futuro, pensar en un recambio y tenemos que tener paciencia y el apoyo para los chicos", concluyó.

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