Reforest Running 2026 en Viña del Mar: Así puedes participar en la corrida que ayuda a reforestar

03 nov. 2026 - 15:40 hrs.

Una jornada que combina deporte, vida saludable y compromiso medioambiental llegará nuevamente a Viña del Mar. Se trata de Reforest Running 2026, una corrida que invita a personas de distintas edades y niveles de experiencia a recorrer el borde costero de la Ciudad Jardín con un objetivo adicional: contribuir a la recuperación de zonas afectadas por incendios y la desertificación.

La actividad, organizada por la Fundación Sport Seed ONG, se desarrollará el domingo 22 de noviembre de 2026, con punto de partida en avenida Perú, a la altura de Plaza Colombia. La iniciativa contempla tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros.

Su principal sello es que, por cada corredor inscrito, se plantará un árbol en sectores afectados, convirtiendo la participación deportiva en una acción concreta de reforestación.

Reforest Running Viña del Mar 2026: ¿Cuáles son los horarios y recorridos?

De acuerdo con las bases oficiales de la competencia, el evento comenzará a las 07:00 horas con el inicio de las actividades y el calentamiento de los participantes.

El programa contempla los siguientes horarios:

07:00 horas: inicio del evento y precalentamiento.

08:00 horas: largada de la categoría 10K.

08:15 horas: largada de las categorías 3K y 5K.

10:30 horas: fotografía oficial y premiación.

Los tres circuitos comenzarán en avenida Perú, junto a Plaza Colombia, y tendrán diferentes extensiones por el borde costero.

En el caso de los 3 kilómetros, los participantes avanzarán por avenida Perú y calle 8 Norte hasta avenida San Martín. Desde allí continuarán hacia el sur por avenida La Marina, hasta la altura del Puente Casino, donde realizarán el retorno para finalizar en Plaza Colombia.

La distancia de 5 kilómetros contempla un recorrido similar, pero se extenderá hasta avenida España, a la altura del Reloj de Flores, punto donde los corredores iniciarán el regreso hacia Plaza Colombia.

Por su parte, quienes participen en los 10 kilómetros deberán completar dos vueltas al circuito de 5K.

¿Qué incluye el kit de competencia?

La inscripción considera un kit oficial para los participantes, que contempla los siguientes elementos:

Número de competencia.

Chip de cronometraje.

Seguimiento del corredor mediante una aplicación.

Camiseta técnica oficial.

Bolso deportivo.

Productos y colaboraciones de auspiciadores y colaboradores.

Además, la actividad contempla una medalla finisher para quienes completen la experiencia.

Un aspecto importante es que el uso de la camiseta oficial será obligatorio durante la competencia para los participantes inscritos, con excepción de los atletas profesionales o federados.

¿Cuándo y dónde retirar el kit?

La entrega se realizará el sábado 21 de noviembre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en el centro comercial Espacio Urbano 15 Norte, en Viña del Mar.

El retiro será personal y los participantes deberán presentar su cédula de identidad. En caso de que otra persona retire el kit, tendrá que llevar una fotocopia de la cédula del inscrito y un poder simple firmado, ambos documentos impresos.

Las bases también advierten que no se entregarán números ni camisetas el día de la carrera.

¿Cuánto cuesta inscribirse en Reforest Running 2026?

Los valores de inscripción dependen de la distancia elegida y del período de venta. Según las tarifas publicadas en las bases de la competencia, los precios son los siguientes:

3K

Preventa: $15.600.

Venta: $18.600.

5K

Preventa: $17.600.

Venta: $20.600.

10K

Preventa: $21.600.

Venta: $24.600.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma Passline. Para quedar oficialmente inscrito, es necesario completar el formulario y efectuar el pago correspondiente. Además, es importante precisar que se ofrecen packs de inscripciones, los cuales se pueden revisar en detalle y adquirir en el siguiente enlace (clic acá para acceder)

¿Quiénes pueden participar y qué otras actividades habrá?

La competencia está abierta a hombres y mujeres desde los 5 hasta los 70 años. En el caso de los menores de 18 años, se exige una autorización firmada por su padre, madre o representante legal, además de cumplir con las condiciones de acompañamiento establecidas en las bases.

La experiencia también busca convocar a las familias y a quienes quieran disfrutar de una mañana al aire libre. La organización contempla actividades, juegos, concursos y premios, además de reconocimientos para los tres primeros lugares de las categorías masculina y femenina en cada distancia.

En materia de servicios para los corredores, se consideran puestos de abastecimiento cada cinco kilómetros y en la meta, ambulancias durante el recorrido, personal médico o paramédico, guardarropía y un vehículo de apoyo para trasladar a quienes no puedan continuar la competencia hasta la zona de llegada.

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