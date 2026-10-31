A cuatro meses del atropello que dejó seis fallecidos en feria de Viña del Mar: Familias presentarán nuevas querellas

31 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 12 de julio, un fatal atropello múltiple se registró durante la mañana en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, luego de que un vehículo perdiera el control y atropellara a varias personas que se encontraban en el sector.

El hecho ocurrió cerca de las 07:45 horas y dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas, quienes fueron trasladadas hasta distintos centros asistenciales.

A cuatro meses de la tragedia, los familiares de las seis víctimas fatales anunciaron nuevas acciones judiciales para exigir avances en la investigación y esclarecer las responsabilidades por lo ocurrido.

En ese contexto, acompañados por sus abogados Gianni Fenelli y Alex Cortés, realizarán un punto de prensa y una manifestación este domingo 1 de noviembre, en el mismo lugar donde ocurrió el accidente.

Durante la actividad anunciarán la presentación de tres querellas criminales por los delitos de conducción temeraria y cuasidelito de homicidio.

Además, expresarán su preocupación por el cumplimiento de las medidas cautelares por parte del imputado y exigirán avances en la investigación.

Manifestación en la Feria Caupolicán

La convocatoria está programada para las 10:00 horas de este domingo 1 de noviembre, en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

Los organizadores también hicieron un llamado a asistir con ropa negra y pañuelos blancos, como parte de la manifestación en memoria de las seis víctimas fatales.