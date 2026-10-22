Se hizo pasar por arquitecto para estafar a damnificados del megaincendio en región de Valparaíso: Recibió condena de cárcel

22 oct. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la condena de Cristián Contreras Halabi a tres años de presidio efectivo por estafar a cuatro personas que perdieron sus viviendas en el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar.

El hombre se presentó como arquitecto y aseguró tener experiencia y contactos para ayudar en la reconstrucción. Con esa apariencia, consiguió que los afectados le confiaran dinero para distintos trámites y trabajos relacionados con la recuperación de sus viviendas.

En total, las cuatro víctimas le entregaron o transfirieron $600.000. La Corte rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y mantuvo la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

Cómo engañó a los damnificados

Según los hechos establecidos en el juicio, el 14 de febrero de 2024 una de las víctimas acudió al Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Viña del Mar para consultar por las ayudas disponibles.

Allí fue abordada por Contreras Halabi, quien le ofreció construir una vivienda de emergencia por $5.200.000.

Ese mismo día, el acusado se trasladó hasta el terreno afectado por el incendio y se presentó ante otros damnificados. Les pidió dinero para regularizar títulos de propiedad, realizar obras sanitarias y comprar materiales de construcción, pese a que, según la sentencia, no tenía intención de destinar esos fondos a los fines comprometidos.

Por qué se mantuvo la condena

La defensa solicitó anular el juicio, argumentando que se habían incorporado elementos que no estaban en la acusación y que no existían antecedentes suficientes para acreditar el engaño.

Sin embargo, la Corte concluyó que los hechos considerados para dictar la condena coincidían, en lo esencial, con las declaraciones incluidas en la acusación.

El tribunal también tomó en cuenta los testimonios de las víctimas, quienes señalaron que el acusado se había presentado como funcionario municipal, arquitecto y trabajador de una empresa extranjera de construcción de viviendas. La condena contempla tres años de presidio efectivo, una multa de 5 UTM y las accesorias legales.