Avalancha en Laguna del Inca: Encuentran cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida

22 oct. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves fue encontrado el cuerpo del tercer excursionista que permanecía desaparecido tras la avalancha que afectó a un grupo de siete montañistas en Laguna del Inca, en el sector de Portillo, comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. Con este hallazgo concluyen las labores de búsqueda de la persona desaparecida.

La información fue confirmada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien detalló que el operativo se retomó durante la mañana y que cerca de las 10:00 horas los equipos lograron ubicar el cuerpo en las aguas de la laguna.

La búsqueda se realizó mediante un trabajo coordinado entre distintas instituciones, entre ellas la Armada, el GOPE de Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones (PDI) y Bomberos.

Cuerpo fue retirado por buzos de la Armada

Según explicó el delegado presidencial, las labores se reanudaron a las 9:00 horas de este jueves y, aproximadamente una hora después, se concretó el hallazgo del excursionista que permanecía desaparecido desde el accidente.

“Tal como habíamos prometido como Gobierno de continuar la búsqueda del cuerpo de la persona fallecida, es así como hoy día se retomaron las faenas de búsqueda a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 10:00 horas se encontró el cuerpo de este excursionista que había desaparecido en las aguas producto de esta avalancha”, señaló Millones.

La autoridad agregó que el cuerpo fue retirado por buzos de la Armada y que posteriormente sería trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe.

Además, destacó el trabajo de los equipos de rescate que participaron en el operativo. De acuerdo con sus declaraciones, los familiares de la víctima se encontraban en el lugar al momento del hallazgo.

La tragedia en Laguna del Inca

La avalancha ocurrió el sábado 17 de octubre, cerca de las 14:45 horas, cuando un grupo de siete montañistas ascendía por un sendero en dirección a la cima de Los Tres Hermanos, en las cercanías del centro de ski Portillo.

Al llegar al sector de la península de Laguna del Inca, se produjo un deslizamiento de nieve que arrastró a los excursionistas hacia las aguas de la laguna.

Tres personas fallecieron producto de la emergencia. Entre las víctimas identificadas se encuentran Magdalena Acuña Jiménez, de 56 años, hija de la reconocida actriz nacional Luz Jiménez, y Rodrigo Peña, de 30 años. Con el hallazgo de este jueves, los equipos lograron encontrar a las tres víctimas fatales de la avalancha.