Subsidio DS1 ya tiene fecha de postulación: ¿Desde cuándo se puede realizar el trámite para acceder a la casa propia?

22 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El nuevo tramo 4 del subsidio DS1, que entrega una ayuda económica a familias para que puedan acceder a una vivienda, abrirá su primer proceso de postulación.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, presentó esta alternativa dirigida a familias de clase media que enfrentan dificultades para comprar una propiedad por ser "muy ricas para el Estado, muy pobres para el banco".

La modificación ya recibió la toma de razón de la Contraloría General de la República, un paso clave para avanzar con la convocatoria.

¿Desde cuándo se puede postular al beneficio?

El primer llamado tendrá 2.500 cupos y abrirá postulaciones desde el 17 de noviembre. Para el segundo llamado, previsto para el próximo año, Poduje estima que dispondrán de al menos 10.000 cupos.

Para postular en noviembre, se exigirá un ahorro mínimo de 200 UF ($8,3 millones), que deberá estar acreditado en una cuenta para la vivienda al 30 de octubre.

De manera excepcional, no será obligatorio que esa cuenta tenga los 12 meses de antigüedad que habitualmente se solicitan.

Viviendas de hasta 4.500 UF

A diferencia de los tramos anteriores, esta nueva modalidad permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF en la mayoría de las regiones.

En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, el valor máximo de las propiedades será de 4.500 UF.

El aporte estatal alcanzará las 400 UF para viviendas de hasta 4.000 UF y las 550 UF para aquellas cuyo precio llegue a 4.500 UF.

Entre los requisitos figuran tener 18 años o más, pertenecer al 90% de los hogares del Registro Social de Hogares y contar con cédula vigente o residencia definitiva, según corresponda, además de capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Todo sobre Subsidio DS1