Resultados Subsidio DS1 2026: Revisa si obtuviste el beneficio para la casa propia

30 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Ya están disponibles los resultados del Subsidio DS1 correspondiente al primer llamado de 2026, beneficio habitacional que entrega el Estado a familias chilenas de sectores medios para apoyar la compra o construcción de una vivienda.

Los resultados corresponden al Programa para Sectores Medios Compra o Construcción de Vivienda, primer llamado 2026, y pueden ser consultados completamente en línea.

¿Cómo revisar los resultados del DS1?

Para saber si obtuviste el beneficio, debes ingresar al sitio web oficial (en este enlace). Una vez dentro, el sistema solicitará tu ClaveÚnica para validar tu identidad y mostrar el estado de tu postulación.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo también informaron que los resultados ya están disponibles para quienes participaron del primer llamado.

Además, en minvu.cl se encuentra una guía paso a paso para postular el subsidio, incluso en proyectos de integración social DS19.

En caso de considerar que hubo un error en la evaluación que no sea atribuible al postulante, se podrá apelar en línea desde el martes 13 de octubre. El plazo para realizar este trámite será de 10 días corridos.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al DS1?

El Subsidio DS1 contempla tres tramos, cuyos requisitos y ahorro mínimo dependen del tipo de vivienda que se busca adquirir o construir.

Para la compra de una vivienda nueva o usada, los montos de ahorro mínimo son:

Tramo 1: 30 UF, cerca de $1.229.000 .

. Tramo 2: 40 UF, alrededor de $1.638.000 .

. Tramo 3: 80 UF, aproximadamente $3.277.000.

En tanto, para la construcción de una vivienda en sitio propio o densificación predial, no existe el Tramo 1. En este caso, se exige:

Tramo 2 : 30 UF, cerca de $1.229.000.

: 30 UF, cerca de $1.229.000. Tramo 3: 50 UF, alrededor de $2.048.000.

Minvu

Cabe señalar que los montos en pesos son aproximados y corresponden al valor de la UF registrado al sábado 19 de septiembre de 2026.